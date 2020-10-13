Из Енисея выловили машину с телами

В Красноярском крае проводится проверка по факту обнаружения тел двух ранее пропавших россиян. Об этом во вторник, 13 октября, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 13 октября несколько человек решили порыбачить на берегу реки Енисей. Возле села Сизая в Шушенском районе, они обнаружили рядом с причалом легковую машину, лежавшую на глубине около трех метров. На место прибыли сотрудники экстренных служб, которые обнаружили в салоне автомобиля тела 73-летнего водителя и 40-летней пассажирки. Оба с начала октября числились без вести пропавшими.

19 июня сообщалось, что в озере около станицы Обливской Ростовской области нашли автомобиль с мертвой семейной парой.