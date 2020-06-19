В российском озере нашли автомобиль с мертвой семейной парой

Автомобиль с мертвой семейной парой нашли в озере около станицы Обливской Ростовской области. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Как стало известно, из воды достали автомобиль ВАЗ-2112. В машине были обнаружены тела мужчины и женщины, которые совместно проживали в станице.

Следов насильственной смерти на телах обнаружено не было. Предполагается, что водитель не справился с управлением на дороге и съехал в озеро. После этого автомобиль стал быстро тонуть, а погибшие не успели из него выбраться.

В январе водитель автомобиля не справился с управлением и вылетел с моста в реку в центре Челябинска. В результате пострадали четыре человека — водитель и три пассажира такси.

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