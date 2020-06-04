Мужчина отчаянно пытался спасти унесенную в море машину и попал на видео

Видео: Lee Dolby / Facebook

Житель английского графства Кент снял на видео отчаянные попытки мужчины спасти унесенный в море автомобиль. Об этом сообщает канал NDTV.

40-летний Ли Долби (Lee Dolby) стал очевидцем того, как мужчина припарковал свой Volkswagen Golf слишком близко к морю, чтобы выгрузить из него гидроцикл. В результате автомобиль смыло волнами, и владелец отчаянно пытался спасти его. Долби записал произошедшее на видео.

На записи видно, как владелец машины пробирается через волны по пояс в воде, чтобы спасти свой автомобиль. Другой человек кружит на гидроцикле вокруг места происшествия и пытается помочь автолюбителю. «Он только что потерял свою машину», — говорит человек за кадром.

Долби опубликовал видео в Facebook. Ролик стал вирусным и набрал более 3,6 миллиона просмотров и тысячи комментариев. «Какая неудача», — написал один из пользователей.

Спасательная операция увенчалась успехом. Один из очевидцев предоставил веревку, чтобы привязать ее к машине и вытянуть транспортное средство на берег.

Ранее сообщалось, что житель китайского города Цзуньи, провинция Гуйчжоу, утопил новую машину в реке через десять минут после экзамена по вождению. Он отвлекся на сообщения с поздравлениями.

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