Собака утопила машину хозяина в пруду

В китайской провинции Цзиньхуа автомобиль скатился в пруд по вине собаки. Об этом сообщает издание Daily Star.

В среду, 11 декабря, мужчина по фамилии Цзя вышел из своего магазина в селе Синьгуан и сел в автомобиль. Он завел двигатель, но вспомнил, что забыл кошелек и коробку с товарами, и ненадолго отлучился, оставив в машине своего пса.

Когда Цзя вернулся, собака увидела его, подпрыгнула от радости и, по всей видимости, задела органы управления автомобилем. В результате машина тронулась с места и скатилась в пруд. Местные жители помогли мужчине спасти собаку из воды.

Ранее сообщалось, что в американском городе Слайделл, штат Луизиана, чихуахуа уехал на хозяйском автомобиле, когда его владельцы остановились на бензоколонке. Чихуахуа включил заднюю передачу, автомобиль покатился и пересек четырехполосный бульвар.

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