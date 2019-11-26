Из жизни
 
Последние новости
В Госдуме объяснили отмену 50-рублевых выплат для детей
В России захотели увеличить предельный возраст для ректоров
Папа Римский назвал переговоры России и Украины примерными
Российского застройщика призвали ответить за рекламу с Тарантино
Опубликована переписка Месси с Неймаром
В России назвали последствия выхода США из Договора по открытому небу
Родители забили тревогу из-за увлечения российских детей сосательным табаком
Дурова вызвали в суд
Открыт необъяснимый космический феномен
Новости партнеров

Чихуахуа уехал на хозяйской машине

Перейти в «Мою Ленту»

В американском городе Слайделл, штат Луизиана, чихуахуа уехал на хозяйском автомобиле, когда его владельцы остановились на бензоколонке. Об этом сообщает издание WGNO.

В полиции сообщили, что в пятницу, 22 ноября, мужчина и женщина остановились, чтобы заправить машину на бульваре Гоз.

Когда хозяева ушли оплатить бензин, оставшийся внутри транспортного средства чихуахуа включил заднюю передачу, и автомобиль начал катиться через бульвар.

Машина с собакой за рулем пересекла четыре полосы и случайно остановилась на другой заправке, которая находилась через дорогу.

Один из хозяев получил незначительные травмы, когда пытался догнать автомобиль. В результате инцидента не был нанесен ущерб ни одному из транспортных средств.

Ранее сообщалось, что автомобиль с собакой за рулем ездил кругами на протяжении часа в американском штате Флорида. Водитель вышел из машины и случайно захлопнул дверь автомобиля, внутри остался лабрадор по кличке Макс, который включил заднюю передачу.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Chihuahua takes the wheel and crashes in Slidell
Собака час вела машину кругами и осталась жива
Собака выстрелила из пистолета в попутчицу хозяина
Во Флориде полицейские спасли оставленного в машине питбуля
Другие материалы рубрики
Из жизни22:5523 ноября

«Мне до сих пор снятся кошмары»

Жена богатого боксера решила убить его ради денег. Он сам инсценировал смерть и уцелел
18:18Сегодня

Огромный питон выскочил из воды, проглотил оленя и попал на видео

17:10Сегодня

Мужчина вышел во двор и получил стрелу в колено

15:08Сегодня

Дикие свиньи растерзали сиделку перед домом стариков

Из жизни00:0218 ноября

«Здесь считают, что девушки из России сразу выскакивают замуж»

История россиянки, которая перебралась в Италию и увидела ее темную сторону
14:18Сегодня

В деле о дрезденском ограблении появились первые подозреваемые

13:04Сегодня

Появилось видео кражи бриллиантовых украшений из сокровищницы в Дрездене

12:11Сегодня

Израильтянин побывал в пасти акулы и осознал свою ошибку

Из жизни00:0516 ноября

«И не говорите мне, что она этого не заслужила»

На что идут влюбленные, чтобы отомстить за измены
11:05Сегодня

Охотник принял друга за дикого зверя и подстрелил его

10:13Сегодня

Мужчина спас рожденную в автомобильной пробке дочь шнурком от кроссовка

09:11Сегодня

Невеста отказалась бросить убийцу даже после рассказа о его зверствах

Россия
Родители забили тревогу из-за увлечения российских детей сосательным табаком
«Вы никогда не знаете, чем закончится рак»
Как лечатся россияне, которым не смогла помочь медицина
Названы быстро согревающие в мороз продукты и напитки
«Эта война никому нахрен не была нужна»
Как разгоралась первая чеченская и кто помешал победе оппозиции над Дудаевым
В Госдуме объяснили отмену 50-рублевых выплат для детей
В городах России возникли очереди за справками для водителей
Цены на документы вырастут в разы. Возле наркодиспансеров выстроились очереди
Закупленный для тяжелобольных детей «Диазепам» доехал до России
Все материалы
Мир
CША забеспокоились из-за турецких испытаний C-400
«Годы кровопролития, насилия и беспорядков»
Их пытают и сажают в тюрьмы. За что сражаются мятежники в Гималаях?
Палестина приготовилась разорвать отношения с США
Плакат с портретом президента Ирана Хасана Рухани«Смерть диктатору!»
Из-за цен на бензин Иран охватили массовые протесты. Люди жгут заправки, дома и банки
Конгресс США эвакуировали из-за воздушной тревоги
Пошли стеной
 
Американский генерал-лейтенант унижал подчиненных и лишился звезды
Все материалы
Бывший СССР
На Украине порассуждали о перспективах возвращения «похищенных» унитазов
Линия раскола
15 лет назад началась «оранжевая революция». Она стала первым шагом к войне в Донбассе
В списке расстрелянных на Евромайдане нашли фальсификации
«Радушно — это не про Россию»
Среднеазиатские студенты мечтают учиться за границей. Но вынуждены возвращаться домой
Украина назвала санкции США инструментом в переговорах с Россией
Москва вернула Киеву задержанные в Крыму корабли
Киев продолжит судиться с Москвой из-за инцидента в Керченском проливе
Названо число погибших в Донбассе детей
Все материалы
Экономика
К банкротству подошел миллион россиян
Палачи и убийцы
Этим электрокарам прочат победу над Tesla. Готов ли Илон Маск к борьбе?
В Кремле обсудили газовое будущее России и Украины
Здание РейхстагаЗа поддержкой в Бундестаг
Помогут ли германские парламентарии в борьбе за недвижимость в Москве
Сбербанк назвал сумму средней платы за услуги ЖКХ
Три пенсии вместо одной
Как разобраться в пенсионной системе и начать откладывать на старость
Российский миллиардер резко похудел
Все материалы
Силовые структуры
Мотивом суицида 23-летней следовательницы из Сочи назвали изнасилование коллегой
«Она считала себя позором семьи, а не жертвой урода»
Молодая следовательница покончила с собой. Родные говорят, что ее изнасиловал коллега
Раскрыта личность готовившего госпереворот в России террориста
Из ада
Самые страшные маньяки СССР и России. Спецпроект «Ленты.ру»
Отец погибшей девочки напал на ее лечащего врача
Криминальные узы
Российские Бонни и Клайд годами грабили банки. Они бросались под пули, спасая друг друга
Раскрыта причина массовой драки дворников в Москве
Все материалы
Наука и техника
Внутри древнего осколка чужой планеты нашли окаменелости
Незримые убийцы
Ученые нашли причину появления рака. Можно ли от него защититься?
Россия впервые показала США супероружие
Последний джедай
Сварщик получил сверхсилу и спасает умирающую франшизу. Star Wars: Jedi Fallen Order
«Адмирала Горшкова» заметили с «абсолютным оружием»
Льют в уши
Apple выпустила AirPods Pro за 21 тысячу рублей. Стоят ли они того?
Турция испытала F-16 против С-400
Все материалы
Спорт
Оценена вероятность массового оттока спортсменов из России
WADA рекомендовало отстранить Россию от Олимпиады
Стране грозит запрет на участие во всех международных соревнованиях на четыре года
В WADA прояснили будущее сборной России на Евро-2020
Деонтей Уайлдер«Для победы мне нужно две секунды»
Уайлдер вновь уложил соперника. Чемпион нокаутировал 107-килограммового кубинца
Министр спорта России отреагировал на нападки WADA
Алина Загитова«Она заплакала, и это было лишним»
Косторная побила мировой рекорд, Загитова стала третьей. Чем запомнился Гран-при в Японии
В ФИФА прокомментировали предложение WADA отстранить Россию
Все материалы
Культура
Опубликован список лучших фильмов десятилетия
Мистика, да и только
Этот российский фильм стоил полмиллиарда. Почему зрители отказались его смотреть?
Скарлетт Йоханссон пожалела о своей неосведомленности о проблемах трансгендеров
Владимир МединскийМифы Министерства культуры
Что происходит с цензурой и российским кино на словах и на самом деле
В России впервые покажут «Русалочку» под звуки оркестра
«Вступление Красной гвардии в Кремль. Москва, 2 ноября 1917 года»«Ночная бомбардировка Кремля была актом вандализма»
Как Казимир Малевич уничтожал главные культурные святыни России
Режиссер «Звездных войн» обвинил забывчивого актера в утечке сценария
Все материалы
Интернет и СМИ
Врачи рассказали о глупых попытках пациентов определить диагноз через интернет
Великое советское завтра
 
Кадырова обнаружили на фото немецкой армии
«Это наш мир и наша свобода»
Эти люди создают порно с друзьями, бывшими и знаменитостями. Их никто не может остановить
Мать запретила детям видеться с новой возлюбленной отца и нарвалась на критику
Звонит по тебе
WhatsApp пользуется 1,5 миллиарда человек. Каждый из них оказался в опасности
Девушка пожила жизнью своей бабушки и изменилась
Все материалы
Ценности
Ким Кардашьян раскрыла секрет «приготовления» M&M's
Овчинка с выделкой
Люди веками носили дешевые тулупы. Почему они стали модными?
Модель появилась на публике в прозрачном комбинезоне
Падшие ангелы
Показов Victoria's Secret больше не будет. Бодипозитив победил
Жена Зеленского избавится от оскорбившего императора платья
Глобальное утепление
Люди столетиями пытались победить холод халатами и одеялами. Все изменил пуховик
Названы главные модные провалы десятилетия
Все материалы
Путешествия
Названы самые дешевые туры на море в предновогодний сезон
«В мозгу проносились идеи заработка»
Как россиянин оказался на Занзибаре, подружился с пиратом и чуть не открыл свой бизнес
Летевший из Еревана в Москву самолет экстренно сел в Ростове-на-Дону
Красное золото
Эти женщины добывают самую дорогую специю в мире. И все равно живут в нищете
Амстердам избавится от «квартала красных фонарей»
«Большинство испытывают смущение и стыд»
В этой стране торгуют страхом и наркотиками. Что ждет россиян в Колумбии?
Последствия столкновения двух самолетов и бензовоза сняли на видео
Все материалы
Из жизни
Огромный питон выскочил из воды, проглотил оленя и попал на видео
Известную на весь мир сокровищницу ограбили в Дрездене
Воры вынесли уникальные украшения XVIII века. Но продать их на черном рынке будет непросто
Мужчина вышел во двор и получил стрелу в колено
«Мне до сих пор снятся кошмары»
Жена богатого боксера решила убить его ради денег. Он сам инсценировал смерть и уцелел
Дикие свиньи растерзали сиделку перед домом стариков
«Здесь считают, что девушки из России сразу выскакивают замуж»
История россиянки, которая перебралась в Италию и увидела ее темную сторону
В деле о дрезденском ограблении появились первые подозреваемые
Все материалы
Не нравится электрический пикап от Tesla? Вот пять других!
Низкополигональный Кибертрак и другие грузовики на батарейках
Chery Tiggo 4
Что получится, если взять кого нужно — да и переманить в Китай?
Самый мощный Mercedes
Видео: легендарный 670-сильный SL 65 AMG Black Series — чёрная зависть
Toyota Supra против Porsche 718 Cayman GTS
Не затеряется ли Supra на фоне одного из лучших спорткаров планеты? Проверяем в городе и на треке
В России скоро появится Volkswagen Jetta мексиканской сборки
В России сертифицировали обновленную Lada 4x4
Новый Renault Sandero получит гибридную версию
Все материалы
Дом
Российского застройщика призвали ответить за рекламу с Тарантино
Точное попадание
Самые необычные здания мира глазами лучших фотографов
Испугавшиеся за свою жизнь россияне вывесили плакат «Путин, помоги»
Конец сезона
Богатые россияне годами прятали деньги на Кипре. Европа решила покончить с этим
Реновация вдвое сократит расходы москвичей на услуги ЖКХ
Россиян испугали запретом посуточной аренды квартир
Владельцев жилья чуть не лишили дополнительного заработка. Что произошло?
Российского губернатора попросили в стихах спасти от морозов
Все материалы
Нацпроекты
С ветерком
В России построили мегатрассу из Москвы в Петербург. К этому шли 50 лет
В добрый путь
В России построят мегатрассу из Китая в Европу. Сколько это будет стоить?
Рекультивацию свалок в российском регионе оценили в миллиарды рублей
Россиянам раскрыли правила употребления антибиотиков
На Колыме выведут библиотечное дело на новый уровень
В Волгограде представили лучшие проекты благоустройства
Российским семьям пообещали дополнительные выплаты на детей
Все материалы