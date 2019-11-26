Чихуахуа уехал на хозяйской машине

В американском городе Слайделл, штат Луизиана, чихуахуа уехал на хозяйском автомобиле, когда его владельцы остановились на бензоколонке. Об этом сообщает издание WGNO.
В полиции сообщили, что в пятницу, 22 ноября, мужчина и женщина остановились, чтобы заправить машину на бульваре Гоз.
Когда хозяева ушли оплатить бензин, оставшийся внутри транспортного средства чихуахуа включил заднюю передачу, и автомобиль начал катиться через бульвар.
Машина с собакой за рулем пересекла четыре полосы и случайно остановилась на другой заправке, которая находилась через дорогу.
Один из хозяев получил незначительные травмы, когда пытался догнать автомобиль. В результате инцидента не был нанесен ущерб ни одному из транспортных средств.
Ранее сообщалось, что автомобиль с собакой за рулем ездил кругами на протяжении часа в американском штате Флорида. Водитель вышел из машины и случайно захлопнул дверь автомобиля, внутри остался лабрадор по кличке Макс, который включил заднюю передачу.