Во Флориде полицейские спасли оставленного в машине питбуля

Видео: @ABC / Twitter

В американском штате Флорида сотрудники полицейского департамента города Бойнтон Бич (Boynton Beach) спасли запертую в машине собаку. Видеозапись случившегося опубликовали на странице ABC News‏ в Twitter 4 июля. За сутки ролик набрал более 700 лайков.

Как отмечается в подписи к клипу, сотрудники правоохранительных органов разбили стекло автомобиля, находившегося на стоянке под солнцем. На заденем сидении транспортного средства была собака породы американский питбультерьер. Почему животное оказалось запертым в машине, неизвестно.