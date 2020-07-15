Нелегальный перевозчик спрятался от полиции в Москве-реке

Нелегальный перевозчик, пытаясь скрыться от сотрудников ГИБДД, бросил автомобиль и спрятался в Москве-реке. Правоохранителям пришлось убеждать его выйти из воды. Кадры «переговоров» полицейских и водителя опубликовал Telegram-канал Mash.

По данным издания, владелец иномарки испугался полицейских, которые проверяли нелегальных перевозчиков на Строгинском шоссе в столице. Он отъехал к заправке, вышел из машины и побежал к воде, откуда долго отказывался выходить, стоя в холодной реке примерно по пояс.

Отмечается, что ранее нарушителя уже арестовывали.

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