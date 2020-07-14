Автомобиль насмерть переехал заснувшую посреди дороги россиянку

В Ростове-на-Дону женщина заснула посреди дороги, попала под колеса автомобиля и погибла. Об этом сообщили очевидцы происшествия, пишет «Комсомольская правда».

ДТП произошло ночью 11 июля на проспекте Шолохова. На записи с камеры наружного наблюдения видно, что женщина выходит на середину проезжей части и ложится на асфальт. Предположительно, водитель не заметил в темноте лежащую женщину и переехал ее, после чего протащил несколько метров. В результате 55-летняя пострадавшая умерла.

Как сообщили в пресс-службе ГИБДД по Ростовской области, авария произошла приблизительно в 02:30, водителю 29 лет. По факту произошедшего проводится проверка.

16 июня в селе Иглино в Башкирии пьяный таксист сбил на тротуаре двух школьников, которые шли за аттестатами. 15-летняя девочка умерла на месте, врачи пытались спасти ее около 40 минут, мальчика госпитализировали. По словам очевидцев дети даже не успели отскочить в сторону. В выдыхаемом водителем воздухе воздухе было обнаружено 1,73 промилле алкоголя при допустимой норме в 0,16 промилле. В салоне с таксистом находился его друг, он также был пьян.

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