Сбежавшего из больницы россиянина с коронавирусом отправят в колонию

Россиянин с подтвержденным коронавирусом сбежал из больницы в Лабытнанги и будет отправлен на полгода в колонию общего режима, сообщается на сайте прокуратуры Ямало-Ненецкого округа.

По данным следствия, мужчина с положительным тестом на вирус был помещен в клинику по постановлению Роспотребнадзора, но выпрыгнул из окна второго этажа и убежал. Суд признал его виновным по части 1 статьи 236 УК («Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности угрозу массового заболевания людей»).

«Являясь источником распространения инфекционного заболевания, мужчина не имел при себе средств индивидуальной защиты, в том числе для органов дыхания», — говорится в публикации.

Днем ранее, 6 октября, жителя Амурской области приговорили к восьми месяцам условно за двойной побег из инфекционного отделения больницы для больных COVID-19.