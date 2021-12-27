Стало известно о состоянии Егора Просвирнина в последние дни жизни

Российский политик, глава политического движения «Общество.Будущее» Роман Юнеман прокомментировал гибель основателя заблокированного в России проекта «Спутник и Погром» Егора Просвирнина. Говоря о состоянии журналиста в последние дни жизни, он заявил, что не заметил ничего необычного. Об этом сообщает «Подъем» в Telegram.

Юнеман заявил, что встречался с Просвирниным две недели назад. «Он выпал из окна, это правда, деталей не знаю. Я его недели две назад видел, он был вполне в нормальном рабочем состоянии», — рассказал политик.

В беседе с «Газетой.Ru» политик отметил, что состоял с Просвирниным в дружеских отношениях. Говоря об обстоятельствах произошедшего, Юнеман предположил, что это не было убийством.

Общественный деятель также признался, что в свое время был подписчиком сайта «Спутник и Погром». «Его тексты на меня сильно повлияли. Нас дружеские отношения связывали, я к нему на стримы ходил. Мы не работали вместе, но имели хорошие дружеские отношения», — заключил Юнеман.

Ранее сообщалось, что голый мужчина выпал из окна многоэтажного дома на Тверской улице в Москве и умер еще до приезда скорой помощи. Некоторые очевидцы утверждали, что в руках у погибшего находился нож. Родственники опознали тело и рассказали, что погибший — 35-летний Егор Просвирнин. Журналистам информацию о его смерти подтвердила жена Марина.

В июле 2017 года Роскомнадзор внес сайт «Спутник и погром» в список заблокированных ресурсов. Причиной стала «пропаганда идеи национальной и религиозной розни, которая формирует угрозы общественной безопасности, побуждает к экстремизму». Сайт «Спутник и погром» был запущен в апреле 2012 года.