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Жена Просвирнина отреагировала на приписываемую ему предсмертную записку

Жена журналиста Егора Просвирнина назвала приписываемую ему предсмертную записку фейком

Кадр: телеграм-канал «Mash»

Жена российского журналиста, основателя запрещенного в России проекта «Спутник и Погром» Егора Просвирнина Марина Урусова отреагировала на приписываемую ему предсмертную записку, назвав ее фейком. Ее слова передает издание «Подъем».

Урусова заявила, что ничего не знает об этой записке. «Да, это, скорее всего, фейк», — сказала она.

Ранее стало известно, что в сети появилась якобы предсмертная записка Просвирнина. Как уточнила радиостанция «Говорит Москва» в своем Telegram-канале, достоверность письма не подтверждена.

27 декабря сообщалось о том, что голый мужчина выпал из окна дома на Тверском бульваре в Москве и умер еще до приезда медиков. Уточнялось, что недалеко от тела лежал нож и перцовый баллончик. Позднее родственники опознали погибшего и подтвердили, что им оказался Просвирнин.

В июле 2017 года Роскомнадзор внес сайт «Спутник и Погром» в список заблокированных ресурсов. Поводом стала пропаганда на ресурсе «идеи национальной и религиозной розни, которая формирует угрозы общественной безопасности, побуждает к экстремизму».

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Евгения Наумова
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