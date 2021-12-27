Слипшиеся от грязи наращенные ресницы девушки напугали пользователей сети

Сотрудница салона красоты продемонстрировала слипшиеся от грязи наращенные ресницы девушки и напугала пользователей сети. Соответствующий ролик появился в TikTok.

На размещенном в сети видео мастер с никнеймом @ipsbeauty показала веки клиентки, которая ранее делала процедуру наращивания ресниц. На кадрах видно, что искусственные волоски на ее глазах слиплись в пучки и покрылись коричневым налетом. Специалистка объяснила, что это произошло из-за скопления на веках смеси из остатков большого количества косметики, кожного сала и пыли.

«Может быть кто-то разозлится, но кто-то точно меня поймет. Но приходить в таком виде к своему мастеру совершенно неприемлемо! Сразу видно, что эта клиентка никогда не чистила ресницы! Посмотрите, как сильно затвердели остатки макияжа! Эти слои копились неделями! Поэтому не стоит злиться на вашего мастера, если он настоит на удалении таких ресниц», — подписала она видео, набравшее 1,7 миллиона просмотров и 443,1 тысячи лайков.

Подписчиков мастера напугала ее публикация. «Я не верю своим глазам. Как можно довести себя до такого состояния?», «Я в ужасе, это выглядит страшно», «Мне не по себе от этих ресниц», «Какой кошмар!», «Это отвратительно», — высказывались они.

В ноябре мастер засняла наращенные клеем для волос ресницы девушки и испугала подписчиков. На размещенных кадрах Ипек Озкан (Ipek Ozcan) показала искусственные ресницы клиентки, которые она сделала в другом салоне красоты. По словам англичанки, при наращивании мастер использовал клей для волос вместо специального средства для ресниц.