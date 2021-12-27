Автогиганты оставили покупателей без миллионов машин

В 2021 году мировые производители оставили покупателей без миллионов машин: из-за проблем с цепочками поставок и нехватки микрочипов автогиганты выпустили почти на десять миллионов машин меньше, чем планировалось, пишет The Telegraph со ссылкой на исследование аналитической компании LMC Automotive.

Исследование показало, что в 2021 году в мире производство легковых автомобилей сократилось на 9,6 миллиона. Ожидается, что по итогам года больше всего пострадают европейские автопроизводители — они нуждались в поставках больше, чем конкуренты с других континентов. По расчетам специалистов, они произвели на три миллиона машин меньше, чем ожидали. Проблемы с поставками, предполагают в LMC Automotive, будут омрачать ситуацию в автомобильной отрасли до второй половины 2022 года. Дефицит полупроводников сохранится до 2023 года.

Руководитель группы по глобальному производству LMS Automotive Джастин Кокс при этом указал, что за последнее время появились основания для более оптимистичных прогнозов о состоянии отрасли. «Я думаю, что автомобильная промышленность начинает немного лучше справляться с проблемами в цепочке поставок. Производители не хотят, чтобы такое повторилось», — считает он.

Ожидается, что в 2021 году производство легковых авто достигнет 84,9 миллиона единиц. Это на 12 процентов больше по сравнению с 2020 годом, когда локдауны привели к прекращению производства и продаж по всему миру.

В России, по оценкам Минпромторга, из-за проблем с поставками электронных компонентов в первой половине 2022 года сохранится дефицит автомобилей. В ведомстве утверждают, что работают над устранением проблем, а результат будет виден через несколько лет.