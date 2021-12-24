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Минпромторг предсказал дефицит автомобилей в 2022 году

Глава Минпромторга Мантуров: дефицит автомобилей в России сохранится в 2022 году

Фото: Alexey Nasyrov / Reuters

Нехватка автомобилей в России сохранится в первой половине 2022 года из-за проблем с поставками электронных компонентов, прежде всего чипов, пишет «Прайм» со ссылкой на главу Минпромторга Дениса Мантурова.

Глава ведомства добавил, что Минпромторг работает с радиоэлектронной и микроэлектронной индустрией для устранения текущих проблем. «Это займет определенное время. Результат по факту мы увидим примерно через 2-2,5 года», — пояснил Мантуров.

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Дефицит существенно поднял цены на машины — «Автостат» предполагает, что по итогам 2021 года стоимость легковых автомобилей в стране увеличится на 17 процентов. По словам Мантурова, новые автомобили российского автопрома за год подорожали на 5-8 процентов, а зарубежные — в пределах 20 процентов.

Нехватка машин на отечественном авторынке была еще в 2020 году. Прогнозы автодилеров сходятся с заявлениями Минпромторга: дефицит продолжится как минимум весь первый квартал 2022 года из-за отсутствия достаточного количества полупроводников.

Из-за стремительного подорожания машин Минпромторг предложил ограничить 10 процентами максимальную наценку официальных автодилеров при продаже новых машин даже в периоды пикового спроса. В настоящее время ведомство работает над организацией такого соглашения между ассоциацией «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) и объединением автопроизводителей.

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Софья Ермакова
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