Россиянам назвали оптимальную стоимость новогоднего путешествия

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе назвала оптимальную стоимость туров на российские и заграничные курорты в Новый год. Об этом она рассказала в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По ее словам, средние цены на отдых в зимние праздники варьируются в пределах 120-150 тысяч рублей на человека — в стоимость входят размещение в отеле категории четыре или пять звезд, авиабилеты и минимальная новогодняя программа.

Ломидзе отметила, что конкретная стоимость самого дорогого новогоднего путешествия будет ясна в январе. «Мы предполагаем, что это точно будет больше одного миллиона рублей на человека на неделю», — добавила она.

В АТОР уточнили, что наибольшим спросом у россиян пользуются Египет, Турция, Доминикана, Куба, Мальдивы и Объединенные Арабские Эмираты. Чуть меньший интерес наблюдается к европейским странам — Сербии и Венгрии.

Ранее в декабре сообщалось, что россияне стали лидерами по турпотоку в Турцию, обогнав иностранцев — за 11 месяцев 2021 года страну посетили 4,6 миллиона отечественных туристов. Наибольшее количество россиян выбирают для отдыха Анталью (3,54 миллиона человек), немного меньше — Стамбул (724,3 тысячи) и курорты Эгейского побережья (278 тысяч).