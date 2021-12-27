Россияне с большим отрывом обогнали иностранцев по турпотоку в Турцию

Россияне стали лидерами по турпотоку в Турцию, обогнав иностранцев — за 11 месяцев (с января по ноябрь) 2021 года страну посетили 4,6 миллиона отечественных туристов. Об этом ТАСС сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

«По итогам 11 месяцев 2021 года в иностранном турпотоке в Турцию по-прежнему с большим отрывом от стран-"соперников" лидирует Россия. В январе — ноябре в Турции было зарегистрировано 4 555 047 туристических визитов граждан РФ (доля в общем турпотоке — 20 процентов, каждый пятый)», — заявила она.

Эксперт отметила, что наибольшее количество россиян выбирают для отдыха Анталью (3,54 миллиона человек), немного меньше — Стамбул (724,3 тысячи) и курорты Эгейского побережья (278 тысяч). В топ-5 стран лидеров на турецком туристическом рынке также вошли Германия, Украина, Болгария и Иран.

Ранее в декабре сообщалось, что падение лиры снизило тарифы на раннее бронирование путевок на лето 2022 года. Министр культуры и туризма Мехмет Нури Эрсой отметил, что цены на раннее бронирование путевок снизились на 30-35 процентов.