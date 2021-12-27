У россиян появилась возможность купить путевку в Турцию по сниженным ценам

Падение лиры снизило тарифы на раннее бронирование путевок на лето 2022 года. О выгодной возможности отдохнуть в Турции для иностранных туристов, в том числе и россиян, заявил министр культуры и туризма Мехмет Нури Эрсой, пишет Haber7.

По его словам, изменение курса национальной валюты повлияло на стоимость отдыха в стране — цены на раннее бронирование туров снизились на 30-35 процентов.

Помимо прочего, Эрсой отметил, что доходы Турции от туризма в 2021 году достигли планируемых значений в 24 миллиарда долларов (176 миллиардов рублей), увеличившись на 100 процентов по сравнению с прошлым годом. Министр выразил надежду, что отрасль продолжит восстанавливаться и в 2022 году.

Ранее в декабре пятизвездочные отели Турции объявили о снижении цен в период новогодних и рождественских праздников вдвое. Отмечалось, что по сравнению с летним сезоном стоимость проживания в люксовых гостиницах снизилась в 1,5-2 раза.