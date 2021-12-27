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Российский иммунолог объяснил длительное сохранение коронавируса в теле человека

Иммунолог Крючков: длительное сохранение коронавируса в теле человека является исключением

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Российский иммунолог Николай Крючков в беседе с «Известиями» объяснил длительное сохранение коронавируса в теле человека, назвав это скоре исключением.

По словам специалиста, такое может происходить из-за того, что иммунная система по каким-то причинам не справляется с вирусом. «В принципе это возможно», — сказал Крючков.

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Он также подчеркнул, что в основном такое случается на фоне хронических заболеваний, когда вирус вносит в организм дисбаланс, а внутренние системы не в состоянии «вычистить» COVID-19. В результате появляется хроническое воспаление, нарастающая дезадаптация, нарастающее нарушение функций органов и тканей.

Иммунолог пояснил, что причиной могут быть в том числе аутоиммунная реакция организма, нарушения свертываемости крови (тромбоз), а у некоторых пациентов — аутоиммунное воспаление.

В то же время специалист подтвердил версию о том, что COVID-19 действительно распространяется за пределами легких. Так, заболевание затрагивает и дыхательную, и сердечно-сосудистую систему, а также мозг. Однако, каким именно образом COVID-19 влияет на различные системы организма, пока сказать трудно, добавил иммунолог.

Ранее профессор, вирусолог Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Бутенко заявил, что сочетание различных генотипов вируса формирует у людей коллективный группоспецифичный иммунитет, который способен оградить от нескольких вариаций инфекции одновременно. Этот механизм вирусолог назвал способом защититься от омикрон-штамма COVID-19.

Марина Совина
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