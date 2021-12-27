Популярная российская порноактриса рассказала о заработке в индустрии

Популярная российская порноактриса под псевдонимом Luxury Girl рассказала о том, сколько зарабатывают представительницы секс-индустрии. В беседе с изданием «Бумага» она раскрыла, сколько получает с одного успешного видео на порносайте PornHub.

Девушка рассказала, что основной ее заработок складывается из просмотров контента, опубликованного на платформе. По ее словам, принцип монетизации контента на ресурсе тот же, что и на видеосервисе YouTube: автор получает деньги за количество просмотров. «В среднем один миллион просмотров на PornHub стоит примерно 700 долларов», — отметила она.

«Денег, которые мы зарабатывали на PornHub, вполне хватало, чтобы чувствовать себя комфортно. В целом с помощью платформы можно получать от 500 до 50 тысяч долларов в месяц, а может быть, и больше», — подчеркнула Luxury Girl. Она добавила, что заработок в порноиндустрии зависит от того, как часто актеры обновляют контент и попадают в топы.

По словам порноактрисы, заработок на платформе может сильно разниться у разных моделей. «От чего это зависит — общего понимания нет», — объяснила она. Кроме того, девушка отметила, что раньше платформа позволяла зарабатывать больше за счет платных функций. В их число входил эксклюзивный контент, который давал пользователям возможность просматривать за отдельную плату ролики с ограниченным доступом. Однако функцию убрали после скандала с платежными системами Visa и MasterCard, которые отказались от работы с сайтом, уточнила девушка.

Ранее Luxury Girl рассказала о влиянии работы на отношения. Порноактриса уточнила, что снимается в видео для взрослых только со своим постоянным партнером. По ее словам, раньше они с парнем ругались из-за съемок, однако в итоге смогли решить проблемы.