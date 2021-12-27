Малафеев рассказал о самых неприятных испытаниях популярного шоу на ТНТ

Бывший футболист сборной России Вячеслав Малафеев, победивший в популярном проекте телеканала ТНТ «Звезды в Африке», назвал самые неприятные испытания, которые он проходил во время участия в шоу. Спортсмен в интервью Cosmopolitan отметил, что сложным опытом для него стали коктейли с жуками и червями. Он также рассказал об отношении к своей сопернице по программе блогерше Юлии Гаврилиной.

Как отметил Малафеев, самым неприятным испытанием стали экзотические коктейли, состоящие из жуков, червей, чернил осьминога, рыбьей крови и других подобных ингредиентов, вызвавшие у некоторых участников рвотный рефлекс. «Это было просто отвратно!» — признался спортсмен.

К сложным заданиям в проекте футболист также причислил испытание «Качели», в котором участники работали в парах: одному человеку приходилось подниматься по стене и собирать звезды, в то время как другому — опускаться в воду вниз головой. «Некомфортным было испытание, в котором я помогал Айзе [Долматовой], потому что висеть вверх ногами в холодной воде, притом что ты сам себя не можешь вытянуть, это некомфортно, ведь ты не совсем управляешь ситуацией», — отметил Малафеев. При этом в целом проект спортсмену понравился.

Победитель шоу также раскрыл свое мнение о блогерше Юлии Гаврилиной, которая в финале стала его соперницей. Малафеев заявил, что в начале шоу девушка казалась ему одним из самых слабых игроков, однако в течение программы она набиралась силы. «Были у нее и сложные психологические моменты. Мне кажется, что некоторые ее просто недооценили именно как соперника», — высказался спортсмен.

Ранее телеведущая Роза Сябитова ответила на слова бывшего фигуриста Алексея Ягудина о том, что она «несла чушь» во время участия в проекте «Звезды в Африке». Сваха заявила, что у нее нет какого-то отношения к высказыванию экс-спортсмена.

Проект «Звезды в Африке» выходил на ТНТ с 19 сентября. В программе 15 звезд спорта, эстрады, соцсетей и других сфер соревновались друг с другом, проходя различные испытания. Съемки шоу проходили в Южной Африке. Ведущими проекта стали певица Ольга Бузова и комик Михаил Галустян.