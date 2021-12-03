Ведущая Первого канала ответила на слова Ягудина о своей «чуши»

Сябитова о словах Ягудина о «чуши» в «Звездах в Африке»: это его точка зрения

Ведущая программы «Давай поженимся!» на Первом канале Роза Сябитова ответила на слова бывшего фигуриста Алексея Ягудина о том, что она «несла чушь» о роли мужчины в семье и других темах во время участия в проекте «Звезды в Африке». В разговоре с «Телепрограммой» сваха заявила, что не конфликтовала с экс-спортсменом в шоу и на съемках выстраивала свою стратегию по общению с другими знаменитостями.

По словам Сябитовой, у нее нет какого-то отношения к высказыванию бывшего фигуриста. «Это его [Ягудина] точка зрения. Это не значит, что моя лучше. Он так чувствует, я по-другому чувствую», — отреагировала сваха.

Телеведущая добавила, что не конфликтовала с Ягудиным в «Звездах в Африке», так как им «нечего делить». При этом критика экс-спортсмена ее поведения в шоу, как отметила Сябитова, вполне понятна. Сваха также заверила, что на съемках выстраивала определенную стратегию, чтобы понять психологический портрет участников проекта. «Хотела понять, кто будет на моей стороне, кто против меня. Создадут ли они группу. Кто из них сильный, а кто слабый», — объяснила Сябитова.

Ягудин высказался о поведении Сябитовой на проекте «Звезды в Африке» во время интервью для шоу «Алена, блин!» на YouTube. «Была серия, когда Роза Сябитова приехала. Все просто не могли с ней общаться. А я сидел просто, слушал, как она какую-то чушь несла. Ну, какие-то там истории о том, как мужчина должен себя вести в семье и так далее», — вспомнил он. По его словам, сваха на съемках также заявила, что не будет готовить еду своим товарищам по шоу.

В проекте «Звезды в Африке» 15 знаменитостей спорта, эстрады, кино, TikTok и других сфер соревнуются друг с другом, проходя различные испытания. Съемки шоу проходили в Южной Африке. Программа транслируется на телеканале ТНТ с 19 сентября.

Ранее Роза Сябитова раскритиковала женщин, которые хотят самостоятельно зарабатывать. Сваха назвала таких девушек «обезьянами с гранатой» и заверила, что мужчин не волнует заработок потенциальной партнерши.