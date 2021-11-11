Ведущая Первого канала описала женщин словами «обезьяны с гранатой»

Ведущая программы «Давай поженимся!» на Первом канале Роза Сябитова раскритиковала женщин, желающих самостоятельно зарабатывать, а также назвала их «обезьянами с гранатой». В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» сваха заявила, что мужчины не обращают внимания на доход потенциальных партнерш.

По мнению телеведущей, для них гораздо важнее здоровье спутницы и семейные традиции, в которых она выросла. «Мы для мужчины — объект удовольствия. Удобство входит в наш комплект бесплатно. Мы обязаны готовить, стирать, рожать детей — это само собой разумеющееся», — описала ведущая Первого канала свои представления о браке.

Сваха заявила, что мужчина не обращает внимания на то, сколько зарабатывает его потенциальная партнерша, и выразила уверенность в том, что женщины с деньгами привлекают только альфонсов.

Сябитова также посчитала, что первое поколение женщин, научившихся получать высокий доход, появилось в России в 90-е годы. «Просто обстоятельства сложились так, а женщины втемяшили себе в голову, что должны зарабатывать. Мы алогичны, мы обезьяны с гранатой», — оценила Сябитова женщин.

Ранее телеведущая пожаловалась на неприязнь людей к ее богатству. Она рассказала, как была на шоу, участники которого критиковали ее за то, что она якобы вела себя как царица. По мнению свахи, история неприязни к достатку в России имеет глубокие корни. Она заявила, что в некоторые периоды быть состоятельным было опасно, что оставило свой отпечаток на тысячах семей.