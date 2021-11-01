Ведущая «Давай поженимся!» пожаловалась на неприязнь людей к ее богатству

Роза Сябитова пожаловалась на то, что в России считается неприличным быть состоятельной

Ведущая программы «Давай поженимся!» на Первом канале Роза Сябитова пожаловалась, что окружающие нередко отрицательно относятся к ее состоятельности. Пост о неприязни людей к ее богатству сваха опубликовала в Instagram.

Телеведущая рассказала, что участвовала в шоу, участники которого критиковали ее за то, что она якобы вела себя как царица. «Это натолкнуло меня на мысль, что в России давно считается неприличным быть состоятельной, и участников раздражало то, что я живу в своем доме и называю его имением», — поделилась Сябитова и добавила, что слова участников шоу звучали для нее как оскорбление.

По мнению свахи, история неприязни к достатку в России имеет глубокие корни. Она заявила, что в некоторые периоды быть состоятельным было опасно, что оставило свой отпечаток на тысячах семей. Именно поэтому выражения вроде «хорошо не жили — нечего и начинать» или «не в богатстве счастье» глубоко засели в головах у людей, уверена Сябитова.

«И, вероятнее всего, эти отголоски я испытала на себе в проекте», — пожаловалась ведущая.

Ранее Сябитова рассказала, как попала на телевидение. По словам Сябитовой, когда она начала вести свой первый проект под названием «Ищу любовь», ее стали замечать на других телеканалах и приглашать в качестве эксперта. На съемки пилотного выпуска «Давай поженимся!» она пришла именно в этом статусе.