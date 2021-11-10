Соведущая Гузеевой рассказала о ее состоянии после коронавируса

Ведущая программы «Давай поженимся!» на Первом канале Роза Сябитова рассказала о том, как ее соведущая Лариса Гузеева чувствует себя после перенесенного COVID-19. В посте в Instagram сваха также сообщила, что съемки программы возобновились.

«День наступил! Мы продолжаем снимать программу "Давай поженимся!", и скоро вы увидите нашу любимую Ларисочку. С ней все хорошо», — поделилась телеведущая подробностями состояния вернувшейся на съемочную площадку Гузеевой.

Ранее съемки шоу были приостановлены на неопределенное время из-за болезни Гузеевой. В конце сентября ее госпитализировали с коронавирусом в больницу №40 в Коммунарке. У телеведущей подозревали коронавирус и начальное повреждение почек: за несколько дней до того, как попасть в больницу, она почувствовала себя плохо и сделала тест на COVID-19, который показал положительный результат.

В конце октября Гузееву выписали из больницы. Она отметила, что провела в Коммунарке почти месяц, и подчеркнула, что на момент выписки чувствовала себя не очень хорошо. Ведущая отмечала, что ей еще предстоит некоторое время лечиться и восстанавливаться после болезни. Позже телеведущая пожаловалась на то, что стала плохо выглядеть после COVID-19.