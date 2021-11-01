Гузеева пожаловалась на изменения во внешности после коронавируса

Актриса и телеведущая Лариса Гузеева заявила, что плохо выглядит после коронавируса

Российская актриса, ведущая программы «Давай поженимся!» на Первом канале Лариса Гузеева пожаловалась, что ее внешность изменилась после перенесенного коронавируса. О последствиях болезни она рассказала в сторис своего Instagram.

Гузеева призналась, что плохо выглядит после того, как выздоровела от COVID-19. «Я сейчас страшная невозможно. (...) В общем, осталось дождаться, когда я смогу выйти на улицу», — заявила телеведущая.

Она также пожелала поклонникам здоровья и призвала их беречь себя.

Ранее Гузеева рассказала, что столкнулась с травлей после выздоровления от коронавируса. По словам телеведущей, недоброжелатели обвиняли ее и других знаменитостей в том, что те притворялись больными COVID-19. Она назвала хейтеров людоедами.

22 октября стало известно, что актриса выписалась из больницы №40 в Коммунарке. Тогда Гузеева сообщила, что ей предстоит еще некоторое время лечиться и восстанавливаться после болезни.

О госпитализации Гузеевой стало известно 27 сентября. У актрисы подозревали коронавирус и начальное повреждение почек. За несколько дней до того, как попасть в больницу, телеведущая почувствовала себя плохо и сделала тест на COVID-19, который в итоге оказался положительным.