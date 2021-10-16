Стали известны подробности о состоянии здоровья Ларисы Гузеевой

Поражение легких российской актрисы и ведущей шоу «Давай поженимся!» на Первом канале Ларисы Гузеевой, госпитализированной в больницу №40 в Коммунарке, выросло до 65 процентов. Об этом сообщает Пятый канал.

Отмечается, что сатурация в норме. Медики продолжают тщательно следить за состоянием артистки. О выписке пока речи не идет.

12 октября Гузеева впервые вышла на связь с подписчиками после сообщений о том, что состояние ее здоровья ухудшилось. Ведущая опубликовала несколько сторис в Instagram. За несколько дней до этого сообщалось, что Гузеевой, госпитализированной с коронавирусом, стало хуже. Отмечалось, что у телеведущей было поражено 60-65 процентов легких.

Гузееву госпитализировали в конце сентября. У нее подозревали коронавирус и начальное повреждение почек: за несколько дней до того, как попасть в больницу, она почувствовала себя плохо и сделала тест на COVID-19, который дал положительный результат.

