Гузеева назвала затравивших ее хейтеров людоедами

Российская актриса, ведущая программы «Давай поженимся!» Лариса Гузеева пожаловалась в Instagram на травлю, с которой столкнулась после выздоровления от коронавируса. Она также назвала хейтеров, оскорбивших ее, певицу Надежду Бабкину и историка моды Александра Васильева, людоедами.

По словам Гузеевой, недоброжелатели обвиняют ее и других звезд в том, что те притворяются больными коронавирусом. «Людоеды, остановитесь, мы не делаем за счет государства пластические операции, притворяясь больными. Мы не получаем денег за то, что лежим в больнице, и я не собираюсь никого агитировать прививаться», — написала телеведущая.

Она призналась, что ее разозлили подобные обвинения, и пригрозила недоброжелателям тем, что все возвращается бумерангом. «Когда вам прилетит обратка, не задавайте себе вопрос, за что это вам или тем, кого вы любите больше всех. Вот за это все», — заключила Гузеева, добавив, что благодарит своих подписчиков за доброту и поддержку.

Ранее Гузеева рассказала, как себя чувствует после выписки из больницы. Она отметила, что ей еще предстоит некоторое время лечиться и восстанавливаться после болезни. «Мне сейчас тяжело, я первые сутки дома. Почти месяц отлежала в Коммунарке. Мне еще не очень хорошо», — призналась телеведущая.

О том, что Гузеева попала в больницу №40 в Коммунарке с коронавирусом, стало известно в конце сентября. У телеведущей подозревали COVID-19 и начальное повреждение почек: за несколько дней до того, как попасть в больницу, она почувствовала себя плохо и сделала тест на COVID-19, который показал положительный результат.