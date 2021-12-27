Ведущий шоу «Умницы и умники» высказался о девятилетней студентке МГУ

Ведущий телепрограммы «Умники и умницы», профессор МГИМО Юрий Вяземский заявил, что девятилетней студентке МГУ Алисе Тепляковой может не хватить сил. По его словам, девочка рискует погубить свой талант. Об этом он высказался в интервью News.ru.

Профессор считает, что у девочки просто отобрали детство. Однако, добавил Вяземский, если человек действительно гениальный, то он сохранит свои способности.

«Дай бог, чтобы у нее все было хорошо. Но я боюсь, что у нее может сил не хватить, ведь она ребенок, и как-то очень жалко, детство у нее отобрали. Если этот человек гениальный, то он свой гений сохранит. Так что вы не переживайте за гениев, а талант, конечно, можно погубить», — сказал он.

Кроме того, он отметил, что плохо понимает, как можно было принять девятилетнего ребенка на психологический факультет в университет.

Ранее член СПЧ, заведующий кафедрой психологии личности психфака МГУ, доктор психологических наук Александр Асмолов в интервью «Ленте.ру» рассказал о прошлом отца Алисы Евгения Теплякова. По его словам, он был способным студентом и занимался интересной научной работой.