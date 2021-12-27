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Профессор МГУ рассказал о прошлом отца девятилетней студентки психфака

Профессор МГУ Асмолов: в прошлом отец Алисы Тепляковой был способным студентом психфака
Евгений и Алиса Теплякова

Евгений и Алиса Теплякова. Фото: Telegram-канал «Комсомольская правда»

Отец девятилетней студетки факультета психологии МГУ имени Ломоносова Евгений Тепляков был способным студентом и занимался интересной научной работой. О прошлом Теплякова в интервью «Ленте.ру» рассказал член СПЧ, заведующий кафедрой психологии личности психфака МГУ, доктор психологических наук Александр Асмолов.

«Те преподаватели, которые вели его дипломную работу и у которых он писал курсовые, говорили, что он был достаточно способным и занимался интересной разработкой проблем психологии мышления», — сказал профессор.

При этом утверждать, что Евгений был вундеркиндом, Асмолов не стал. По его словам, чтобы сделать такой вывод, необходимо иметь больше информации о человеке. Молодой Тепляков всего лишь посещал у него лекции по психологии личности.

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«Но Евгений Тепляков считает своих детей одаренными. Для родителя это позиция, которая чаще всего является позитивной», — заявил Асмолов. Однако он отметил, что в семье Тепляковых «происходит конструирование ребенка и его развития по образу и подобию мечты», что, в свою очередь, может негативно сказаться на детской психике.

Ранее Асмолов заявил, что над Алисой Тепляковой ставят опасный эксперимент, который может нарушить ее психическое и психофизиологическое развитие, и призвал СПЧ разобраться в ситуации и при необходимости приостановить его. Отец девочки Евгений, в свою очередь, заявил, что Асмолов поступает неэтично. 21 декабря он на глазах у дочери устроил скандал на психфаке МГУ, пытаясь прорваться в здание факультета, где Алиса сдавала экзамен, и нанес травмы одному из сотрудников факультета.

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Ольга Галковская
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