Глава МИД Израиля рассказал о связи между еврейским и русским народом

Глава МИД Израиля Яир Лапид подвел итоги 30-летия восстановления дипломатических отношений с Россией, которое страны отмечали в этом году. По случаю юбилея он дал «Коммерсанту» интервью, в котором рассказал о связи между еврейским и русским народом.

Министр отметил, что еврейский и русский народы объединились во время Второй мировой войны.

«Связи между еврейским народом и русским народом уходят в глубь веков. Евреи жили в России на протяжении столетий, Российская империя была колыбелью современного сионизма, и евреи влияли на русскую культуру и в то же время находились под ее влиянием. И, конечно же, еврейский и русский народы объединились в исторической борьбе за судьбу человечества во время Второй мировой войны», — подчеркнул Лапид.

Он добавил, что на сегодняшний день Израиль и Россия укрепляют связи в разных областях. «Мы заинтересованы в дальнейшем развитии сотрудничества в сфере медицины, сельского хозяйства и инфраструктурных проектов. В год празднования 30-летия с момента восстановления дипотношений мы еще больше продвинулись в плане межгосударственного сотрудничества, а также деловых связей», — заверил глава МИД.

24 декабря президент России Владимир Путин созвонился со своим коллегой из Израиля Ицхаком Герцогом. В ходе телефонного разговора главы государств обсудили ряд актуальных вопросов двустороннего сотрудничества, в частности в гуманитарной сфере. Особое внимание было уделено общей задаче сохранения исторической правды о Второй мировой войне.