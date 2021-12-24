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Путин созвонился с президентом Израиля

Кремль: президент России Путин провел телефонный разговор с президентом Израиля Герцогом

Фото: Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин созвонился со своим коллегой из Израиля Ицхаком Герцогом. Об этом сообщается в заявлении на сайте Кремля.

Отмечается, что в ходе телефонного разговора главы государств обсудили ряд актуальных вопросов двустороннего сотрудничества, в частности в гуманитарной сфере. «Особое внимание уделено общей задаче сохранения исторической правды о Второй мировой войне, противодействия попыткам пересмотра ее итогов», — подчеркнули в Кремле.

Президенты России и Израиля также обменялись поздравлениями с наступающим новым годом.

21 декабря сообщалось, что Путин созвонился с французским коллегой Эммануэлем Макроном. Главы государств обсудили по телефону предложенные Россией проекты по гарантиям безопасности в Европе, ситуацию на Украине и возможность проведения нового саммита в «нормандском формате».

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Екатерина Андреева
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