Путин созвонился с президентом Израиля

Президент России Владимир Путин созвонился со своим коллегой из Израиля Ицхаком Герцогом. Об этом сообщается в заявлении на сайте Кремля.

Отмечается, что в ходе телефонного разговора главы государств обсудили ряд актуальных вопросов двустороннего сотрудничества, в частности в гуманитарной сфере. «Особое внимание уделено общей задаче сохранения исторической правды о Второй мировой войне, противодействия попыткам пересмотра ее итогов», — подчеркнули в Кремле.

Президенты России и Израиля также обменялись поздравлениями с наступающим новым годом.

21 декабря сообщалось, что Путин созвонился с французским коллегой Эммануэлем Макроном. Главы государств обсудили по телефону предложенные Россией проекты по гарантиям безопасности в Европе, ситуацию на Украине и возможность проведения нового саммита в «нормандском формате».