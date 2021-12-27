Глава Татарстана отреагировал на запрет называться президентом

Мнение руководства Татарстана не было услышано при принятии закона о региональной власти, запрещающего главам регионов называться президентами, однако республика будет его исполнять. Об этом заявил президент Татарстана Рустам Минниханов, передает РБК.

«Позиция нашего парламента была известна. Понятно, что есть исторически сложившиеся вещи. Мы должны уметь слушать друг друга. Когда шла работа по изменению конституции, была создана комиссия, участвовало много авторитетных людей, и вся процедура прошла очень позитивно», — сказал Минниханов на пресс-конференции.