Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Глава Татарстана отреагировал на запрет называться президентом

Президент Татарстана Минниханов: республика будет исполнять закон о региональной власти

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Мнение руководства Татарстана не было услышано при принятии закона о региональной власти, запрещающего главам регионов называться президентами, однако республика будет его исполнять. Об этом заявил президент Татарстана Рустам Минниханов, передает РБК.

«Позиция нашего парламента была известна. Понятно, что есть исторически сложившиеся вещи. Мы должны уметь слушать друг друга. Когда шла работа по изменению конституции, была создана комиссия, участвовало много авторитетных людей, и вся процедура прошла очень позитивно», — сказал Минниханов на пресс-конференции.

Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Глава Татарстана отреагировал на запрет называться президентом
Россияне получат новый доступ к многомиллионной библиотеке видео
Матвиенко заявила о тайм-ауте в рассмотрении законопроекта о насилии в семье
Лавров отказался унижаться и просить отмены санкций Запада
Раскрыто существование ранней атмосферы на Меркурии
Дима Билан показал новый дом по соседству с Акинфеевым и Дзюбой
Наказывать пьяных водителей предложили в три этапа
В МАДИ назвали способ отменить штраф «за стояние в пробке» в Москве
Оценено влияние гиперзвуковых ракет на переговоры России и НАТО
Рябков сравнил важность вопроса о вступлении Украины в НАТО для Москвы и Киева
России предложили способ собирать больше налогов
Кремль прокомментировал блокировку «ОВД-инфо»
Раскрыта первая особенность iPhone 15
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter