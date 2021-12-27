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Диетолог назвал три способа избавиться от жира на животе

Диетолог Мосли: для избавления от жира на животе нужны высокоинтенсивные тренировки

Фото: Unsplash

Британский врач-диетолог Майкл Мосли назвал три самых эффективных способа для избавления от жира на животе. Его слова приводит Express.

По словам Мосли, чтобы понять, откуда берется жир на животе, нужно понимать принцип работы инсулина. Он объяснил, что организм вырабатывает инсулин после еды, чтобы поддерживать стабильный уровень сахара в крови. Гормон также регулирует обмен углеводов, принимает участие в белковом и углеводном обмене. Однако с возрастом выработка инсулина может нарушаться, и это может приводить к набору лишнего веса и формированию жировых отложений в области живота.

Для избавления от избытка жира на животе диетолог посоветовал снизить потребление сахара и простых углеводов, перейти на интервальное голодание и практиковать высокоинтенсивные тренировки. Мосли порекомендовал выбирать продукты и напитки, содержащие не более пяти процентов сахара.

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Врач объяснил, что интервальное голодание поможет ускорить метаболизм. «Хотя сами по себе физические упражнения не помогут вам сбросить упрямый жир в районе середины живота, они могут сыграть решающую роль в снижении риска повторного набора жира, а также снизить уровень сахара в крови и улучшить чувствительность к инсулину», — отметил пользу тренировок Мосли.

Ранее сообщалось, что Майкл Мосли назвал способ сбросить шесть килограммов за 12 недель без диет и тренировок. Он порекомендовал не есть за три часа до сна и отказаться от вечерних перекусов, чтобы увидеть улучшения в состоянии здоровья и фигуры.

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Евгения Черкасова
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