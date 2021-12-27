Санду исключила вступление Молдавии в НАТО

Президент Молдавии Майя Санду заявила, что республика не собирается вступать в НАТО, так как это запрещено конституцией страны, об этом она рассказала в эфире телеканала Pro TV.

Как отметила политик, менять основной закон пока никто не планирует, а конституция государства исключает вступление в состав Североатлантического альянса. «Прописано, что мы нейтральная страна, никто не менял конституцию, нет подобных инициатив, мы ни для кого не представляем никакой военной угрозы, хотим, чтобы ситуация развивалась мирно», — подчеркнула глава государства.

Несмотря на нейтральный статус, с 1994 года Молдавия сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. В Кишиневе работает информационный центр альянса. В декабре 2017 года в столице открылось бюро по связям НАТО.

Проведенный в июле 2021 года опрос показал, что больше половины граждан Молдавии не поддерживают вступление страны в НАТО. 52,7 процента граждан ответили, что отказались поддержать вступление Молдавии в Североатлантический альянс.