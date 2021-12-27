Украина перестала интересовать россиян

На сегодняшний день только около четверти опрошенных россиян следят за событиями на Украине, это намного меньше, чем несколько лет назад. Об этом в интервью газете «Известия» рассказал генеральный директор ВЦИОМа Валерий Федоров.

Он объяснил, что тема Украины перестала интересовать россиян, став рутинной. Большинство граждан воспринимают ее просто как новости: «Есть в новостях — послушаем, нет — особо не думаем», сказал Федоров. Интерес к Украине сохранился у представителей старшего поколения, однако они уже не в большинстве.

Глава ВЦИОМа пояснил, что для россиян сейчас главный интерес представляют не события на Украине, которую они стали воспринимать как «отрезанный ломоть», а их влияние на Россию, ее благосостояние и развитие.

Ранее Валерий Федоров рассказал, что наиболее популярными у российских граждан среди зарубежных политиков стали председатель КНР Си Цзиньпин, бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и белорусский лидер Александр Лукашенко. Также, отметил он, именно их страны россияне считают самыми дружественными.