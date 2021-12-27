Названы самые популярные у россиян зарубежные политики

Генеральный директор ВЦИОМа Валерий Федоров в интервью газете «Известия» назвал самых популярных у россиян зарубежных политиков.

По его словам, наиболее популярными у российских граждан среди зарубежных политиков стали председатель КНР Си Цзиньпин, бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и белорусский лидер Александр Лукашенко. Федоров отметил, что после президентских выборов 2020 года последний «сбавил обороты». «Но еще держится», — добавил он.

Ранее опрос ВЦИОМ показал, что россияне считают политиком года президента России Владимира Путина. Его выбрали 38 процентов опрошенных. Второе место и третье места в рейтинге поделили между собой премьер-министр Михаил Мишустин и глава МИД Сергей Лавров, набравшие по 17 процентов голосов. Четвертое место занял Сергей Шойгу с 8 процентами.