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Названы самые популярные у россиян зарубежные политики

ВЦИОМ: среди зарубежных политиков у россиян популярны Си Цзиньпин, Назарбаев и Лукашенко
Си Цзиньпин

Си Цзиньпин. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Генеральный директор ВЦИОМа Валерий Федоров в интервью газете «Известия» назвал самых популярных у россиян зарубежных политиков.

По его словам, наиболее популярными у российских граждан среди зарубежных политиков стали председатель КНР Си Цзиньпин, бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и белорусский лидер Александр Лукашенко. Федоров отметил, что после президентских выборов 2020 года последний «сбавил обороты». «Но еще держится», — добавил он.

Ранее опрос ВЦИОМ показал, что россияне считают политиком года президента России Владимира Путина. Его выбрали 38 процентов опрошенных. Второе место и третье места в рейтинге поделили между собой премьер-министр Михаил Мишустин и глава МИД Сергей Лавров, набравшие по 17 процентов голосов. Четвертое место занял Сергей Шойгу с 8 процентами.

Марина Совина
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