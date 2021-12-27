Россияне рассказали о тратах на празднование Нового года

Большинство жителей России собираются потратить на празднование Нового года до 25 тысяч рублей. Об этом свидетельствуют данные финансового маркетплейса «Юником 24», сообщает РИА Новости.

Отмечается, что 20 процентов опрошенных россиян планируют потратить до 20 тысяч рублей, а 50 процентов — 20-25 тысяч рублей. Еще по 15 респондентов признались, что готовятся потратить на праздники 25-30 тысяч рублей и свыше 30 тысяч рублей.

Также, согласно данным онлайн-платформы Webbankir, на празднование и подарки к Новому году 42,7 процента россиян планируют потратить до 10 процентов от своего месячного бюджета. Еще 31,4 процента опрошенных потратят до 25 процентов от своего ежемесячного бюджета, а 12,4 процента респондентов допускают траты до 35 процентов.

Ранее сообщалось, что почти каждой четвертой российской семье (28,4 процента) нужно 70-100 тысяч рублей для удовлетворения базовых потребностей, более 22 процентов требуется от 100 тысяч. На 15-30 тысяч рублей готовы прожить только около шести процентов россиян. Порядка 21,1 процента считают достаточной сумму 50-70 тысяч рублей, 22,2 процента тратят на базовые нужды 30-50 тысяч рублей в месяц.