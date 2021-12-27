В России предложили по-новому наказывать за пьянство за рулем

К определению наказания за нетрезвое вождение нужно подходить с учетом обстоятельств, считает председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. По его словам, есть разница между человеком, севшим за руль откровенно пьяным, и тем, у кто на алкотестере проявляются показатели, близкие к погрешности. Санкции за разные значения промилле в выдыхаемом воздухе должны быть разными. Об этом он сообщил в разговоре с «Лентой.ру».

«Одно дело, когда человек вдрызг пьяный, выпил бутылку водки и сел за руль, а другое, когда у него какие-то остаточные проявления с прошлого вечера остались на уровне погрешности. Здесь можно подойти дифференцировано к вопросу ответственности за степень опьянения за рулем», — считает председатель профильного комитета Госдумы.

По его мнению, необходим определенный предел, значения за чертой которого будут означать автоматическое лишение прав. «Кроме этого, считаю, что надо взять за основу западную практику, когда обязательно идет работа с психологами у задержанных за нетрезвое вождение», — добавил Нилов.

Депутата смущает факт, что сейчас распространен миф о том, что после бокала вина спустя два часа можно сесть за руль. «На самом деле это безответственное поведение. Сейчас кажется, что бокал — это ничего страшного, а потом покажется, что и бутылка вина ничего страшного, а потом настанет момент, когда человек садится за руль в невменяемом состоянии и калечит и себя, и окружающих или даже жизни лишает», — подчеркнул депутат Госдумы.

Ранее автоюрист Дмитрий Славнов предложил ввести трехступенчатую систему наказаний для борьбы с нетрезвым вождением. В первый раз пьяный водитель может обойтись отстранением от управления транспортным средством на полгода, в последний, третий, согласно его инициативе, его пожизненно можно лишать прав.