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Дженнифер Лопес показала лицо без макияжа и порадовала фанатов

Дженнифер Лопес снялась в рекламе бренда JLo Beauty и восхитила пользователей сети

Фото: @jlo

Голливудская актриса и певица Дженнифер Лопес показала свою внешность без мейкапа и порадовала пользователей сети. На сторис, появившиеся в ее Instagram-аккаунте, обратили внимание в Daily Mail.

52-летняя знаменитость снялась в шелковом халате без макияжа на лице. Таким образом поп-исполнительница прорекламировала собственный бренд косметики JLo Beauty. На размещенных кадрах она нанесла на кожу увлажняющую сыворотку своей марки и рассказала, что накрасит ресницы тушью для празднования Рождества вместе с семьей.

Читатели издания восхитились естественным внешним видом Лопес, о чем принялись писать в многочисленных комментариях под материалом. «Она выглядит одинаково, что с макияжем, что без него — потрясающе», «Идеальная», «Выглядит потрясающе для 52 лет», «Ей и не нужен макияж!», «Шикарная Лопес как с мейкапом, так и без», «Моя любимая знаменитость», — высказывались фанаты.

В ноябре пресс Дженнифер Лопес на фото в кроп-топе удивил ее поклонников. На размещенных в сети кадрах 52-летняя знаменитость позирует в черных блестящих полуботинках на каблуках, атласных штанах с низкой посадкой, пиджаке, а также в серебристом бюстгальтере с кружевной отделкой.

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Майя Пономаренко
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