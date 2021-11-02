Пресс Дженнифер Лопес удивил фанатов

Голливудская актриса и певица Дженнифер Лопес снялась в коротком видео в откровенном образе и удивила фанатов фигурой. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram.

На размещенных в сети кадрах демонстрируется образ 52-летней знаменитости. Она позирует в черных блестящих полуботинках на каблуках, атласных штанах с низкой посадкой, пиджаке, а также в серебристом бюстгальтере с кружевной отделкой. Ее образ дополнили черный ремень со стразами бренда Dolce & Gabbana, серебристый чокер, несколько подвесок и серьги-кольца. «Любовь — это жизнь, а жизнь — это любовь», — подписала Лопес пост, который набрал 590 тысяч лайков.

Поклонники оценили внешний вид исполнительницы и похвалили ее пресс. «Сногсшибательна», «Вау! Какая же ты красивая... Совершенство», «Вот это пресс!», «У меня отвисла челюсть», «Феноменальная фигура», «Ты доказываешь, что возраст — всего лишь цифра», — высказывались они.

В сентябре Дженнифер Лопес появилась на премии MTV в оголяющем тело наряде. Она вышла на публику в черном топе бренда David Koma со шнуровкой в области декольте и мини-юбке со стразами, которая также оформлена обнажающими бедра шнуровками.