Дженнифер Лопес забыла снять бирку с одежды и вышла на публику

Голливудская актриса и певица Дженнифер Лопес забыла снять бирку с верхней одежды и в таком виде появилась на шоу Alta Moda, которое организовал итальянский бренд Dolce & Gabbana в Венеции. Фотографии папарацци публикует Daily Mail.

52-летняя знаменитость вышла на публику в бирюзовом кейпе с цветочным узором, кроп-топе со стразами, черных брюках с принтом в виде бутонов роз и босоножках на каблуках. При этом на одном из кадров видно, что Лопес не сняла бирку, расположенную во внутренней стороне верхней одежды. Ее образ дополнили сумка, диадема, браслет и серьги золотого цвета.

Читатели издания принялись обсуждать наряд исполнительницы в комментариях под снимками. «Ой, неловко оставлять бирку внутри, если только она не вернет вещь обратно, притворившись, что не носила ее», «Упс», «Мы все хотя бы раз в жизни оставили бирку, чтобы вернуть одежду на следующий день», «Наверное, она одолжила этот кейп», «Она выглядит нелепо!» — высказывались юзеры.

Ранее в августе Дженнифер Лопес снялась в бикини на роскошной яхте за 130 миллионов долларов. На фото она позирует с распущенными волосами в желтом купальном комплекте. Известно, что Лопес отправилась в круиз по Монте-Карло и Сен-Тропе на яхте Valerie с возлюбленным, американским актером Беном Аффлеком.