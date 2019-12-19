Популярная телеведущая забыла снять бирку с одежды и вышла на публику

Популярная британская телеведущая и дизайнер Колин Руни забыла снять бирку с верхней одежды и в таком виде вышла на публику. Фотографии папарацци публикует Daily Mail.

33-летняя журналистка отправилась в магазин в Олдерли Эдж, графство Чешир, вместе со своим маленьким сыном Кассом. На ней было кремовое плюшевое пальто, кроссовки в тон, черные лосины и худи.

Издание замечает, что под левым рукавом Руни висел фирменный ярлык производителя пальто.

Колин Руни — известная в Великобритании журналистка, работает в журнале «OK!». Помимо этого, Руни занимается дизайном модной одежды и ювелирных украшений, а также является официальным лицом модного дома Littlewoods.

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