Дженнифер Лопес появилась на премии MTV в оголяющем тело наряде

Актриса Лопес пришла на премию MTV в черном топе со шнуровкой на декольте и мини-юбке

Голливудская актриса и певица Дженнифер Лопес появилась на премии MTV Video Music Awards в оголяющем тело наряде и вызвала споры в сети. Соответствующие фото и комментарии появились на Daily Mail.

52-летняя знаменитость вышла на публику в черном топе бренда David Koma со шнуровкой в области декольте и мини-юбке со стразами, которая также оформлена обнажающими бедра шнуровками. Ее образ дополнили прозрачные босоножки на каблуках.

Читатели издания обсудили образ Лопес в комментариях. Одни раскритиковали одежду певицы: «Юбка ужасная», «Отвратительный наряд. Куда пропал твой прекрасный стиль?», «Она выглядит нелепо», «Ей следует одеваться в соответствии со своим возрастом», «Это перебор». Другие, напротив, восхитились внешним видом звезды. «Вау, она выглядит чертовски потрясающе», «Представьте, что вы будете выглядеть так в 52 года! Она нереальная», «Она все еще безумно горячая», «Дженнифер выглядит прекрасно для своего возраста», — хвалили фанаты.

В августе Лопес забыла снять бирку с одежды и появилась на шоу Alta Moda, которое организовал итальянский бренд Dolce & Gabbana в Венеции. Ее запечатлели в бирюзовом кейпе с цветочным узором, кроп-топе со стразами, черных брюках с принтом в виде бутонов роз. При этом на одном из кадров видно, что Лопес не сняла бирку, расположенную на внутренней стороне верхней одежды.