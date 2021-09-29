Дженнифер Лопес снялась в топе без белья и была пристыжена в сети

Голливудская актриса и певица Дженнифер Лопес снялась в откровенном образе для рекламы собственной коллекции обуви бренда DSW и подверглась критике в сети. Соответствующие снимки и комментарии появились на Daily Mail.

52-летняя знаменитость разместила в своих Instagram-сторис фото в нескольких образах. Например, ее запечатлели в белом топе без белья, джинсах, коричневой меховой шубе и высоких бежевых ботфортах на каблуках возле игрового автомата. При этом волосы певицы собраны в два высоких хвоста. На другом снимке Лопес позирует в розовом облегающем комбинезоне без рукавов и серебристых босоножках на платформе.

Читатели издания в комментариях под снимками пристыдили исполнительницу за внешний вид. «Нужно одеваться и вести себя в соответствии со своим возрастом», «52-летняя женщина демонстрирует соски с волосами, собранными в хвостики — это просто нелепо», «Она выглядит вульгарно», «Прическа, как у школьницы», «Джей Ло, ты выглядишь смешно», — высказывались они.

Ранее в сентябре Дженнифер Лопес появилась на премии MTV в оголяющем тело наряде. Она вышла на публику в черном топе бренда David Koma со шнуровкой в области декольте и мини-юбке со стразами, которая также оформлена обнажающими бедра шнуровками.