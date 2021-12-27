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Раскрыта первая особенность iPhone 15

Apple откажется от сим-карты в iPhone 15

Фото: Youssef Sarhan / Unsplash

В 2023 году Apple выпустит первый смартфон без лотка для физической сим-карты. Об этом сообщают авторы бразильского блога Blog do iPhone.

Специалисты сообщили первую важную особенность запланированного на 2023 год iPhone 15. Согласно раскрытым данным, Apple намерена отказаться от лотка для физической сим-карты в смартфоне. Ее заменит eSIM — технология, которая позволяет записать на телефон один или несколько номеров без привязки к физическому носителю.

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18 марта

Журналисты издания MacRumors обратились к собственным источникам, которые подтвердили планы Apple. Однако по информации инсайдеров, американская компания может отказаться от классических сим-карт уже к сентябрю 2022 года, к выходу iPhone 14.

Инсайдеры сообщили, что в Apple собираются во второй половине 2022 года начать производство смартфонов без разъема для сим-карты. При этом нововведение будет касаться как новых iPhone 14, так и актуальных iPhone 13. Девайсы нового типа будут предлагать как в интернет-магазине Apple, так и в магазинах партнеров компании.

Специалисты полагают, что отказ от лотка для сим-карт позволит освободить место в смартфоне под дополнительное оборудование. В компании считают, что для перехода уже наступило время, так как технология eSIM поддерживается в большинстве регионов мира и всех смартфонах Apple, выпущенных за последние несколько лет.

В конце декабря источники рассказали, что в 2022 году Apple выпустит первый смартфон с камерой разрешением 48 мегапикселей. Телефон получит поддержку записи видео разрешением 8K.

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Андрей Ставицкий
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