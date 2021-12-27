В Новосибирске открылась посвященная мистическим существам Японии выставка

В Новосибирске в центре «Сибирь-Хоккайдо» открылась выставка картин и скульптур «Парад екаев. Мистические существа из Японии». Об этом сообщает NGS.RU.

Екай — это собирательное название для всех сверхъестественных существ из японской культуры. Как рассказали организаторы выставки, существа не делятся на «хороших» и «плохих»: они могут как вредить людям, так и делать добрые дела.

«Выглядят они тоже по-разному: одни внешне похожи на людей, другие позаимствовали части тела у животных, а третьи и вовсе представляют собой предметы нашего повседневного быта», — объяснили авторы проекта.

На выставке можно увидеть свитки, гравюры и рисунки о мистических существах Японии.

Ранее сообщалось, что в Краснодаре открылась выставка «Обитатели внеземных цивилизаций», посвященная инопланетянам. Экспозиция состоит из персонажей известных голливудских фильмов, в том числе «Людей в черном» и «Чужого», а также артефактов, свидетельствующих о визитах инопланетян.