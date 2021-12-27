Обезглавивший беременную жену россиянин получил пожизненный срок

В Перми приговорили к пожизненному сроку местного жителя, обезглавившего беременную жену и тестя. Об этом в понедельник, 27 декабря, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Суд также удовлетворил исковые требования потерпевших и взыскал с осужденного более девяти миллионов рублей.

По данным следствия, преступление было совершено 3 февраля 2021 года в Дзержинском районе города. 24-летний мужчина поссорился со своей 21-летней беременной женой, которая заявила супругу, что собирается уйти от него и не хочет рожать третьего ребенка. После этого россиянин унес двоих детей в соседнюю комнату и отрезал беременной жене голову. После расправы над супругой, он на улице набросился на тестя и зарезал его, нанеся 60 ударов ножом. В тот же день следователи установили личность подозреваемого и задержали его по горячим следам.

Как сообщают РИА Новости, во время судебного разбирательства мужчина признавал вину в содеянном и раскаивался, однако говорил, что совершил преступление в состоянии аффекта из ревности. По его словам, он якобы застал жену с другим мужчиной. Однако следователи не нашли подтверждения словам об измене.

Экспертиза показала, что подсудимый не страдал психическими расстройствами и другими болезненными состояниями психики.