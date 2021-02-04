Россиянин обезглавил беременную сожительницу и зарезал ее отца

Житель Перми обезглавил беременную сожительницу и зарезал ее отца. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

На сайте Следственного комитета России по региону уточняется, что убийство произошло вечером 3 февраля в Дзержинском районе города. Правоохранители обнаружили возле подъезда многоэтажного жилого дома тело мужчины, а в одной из квартир — труп женщины, оба с признаками насильственной смерти.

Следователи установили подозреваемого по горячим следам и задержали его. По версии правоохранителей, он вооружился ножом и нанес множественные ранения своей сожительнице и ее отцу. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «а» части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство двух лиц»).

В сентябре 2019 года жителя Сочи задержали по подозрению в убийстве 46-летней жены и инсценировки ее исчезновения. По одной из версий, мужчина поругался с женой, расправился с ней, спрятал тело, после чего объявил ее в розыск. В социальных сетях он распространил сообщение, будто она пропала без вести.