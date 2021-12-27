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Диетолог раскрыла опасность салата оливье для некоторых людей

Диетолог Круглова: людям с гастритом и язвой стоит быть аккуратнее с салатом оливье

Фото: Shutterstock

Российский врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Наталья Круглова раскрыла опасность салата оливье для некоторых групп людей. Советы специалиста приводит «Москва 24».

Круглова рассказала, что самые опасные ингредиенты традиционного новогоднего блюда — это колбаса и майонез. «Поскольку в этот салат иногда добавляется колбаса, то его аккуратнее стоит есть людям с заболеванием пищеварительного тракта, воспалительными заболеваниями хронического течения. Это, например, гастрит, язва», — пояснила специалист.

Она считает, что лучше всего заменить колбасу в оливье отварным мясом, а майонез — греческим йогуртом с добавлением соли и пряных трав.

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Людям с повышенным холестерином диетолог посоветовала заменить колбасу в салате курицей или индейкой, так как они содержат намного меньше насыщенных жиров. Майонез, по словам Кругловой, можно заменить не только греческим йогуртом, но и растительным маслом. «Наша задача — снизить количество насыщенных животных жиров и добавить ненасыщенные растительные жиры», — заметила диетолог.

Тем, кто боится набрать в праздники лишние килограммы, диетолог рекомендовала не есть слишком много оливье. В этом случае переживать за фигуру не придется. «Это блюдо калорийное, но тем не менее мы не употребляем его каждый день. Поэтому порция салата оливье в новогодние праздники вряд ли будет существенно влиять на набор веса у человека», — заключила Круглова.

Ранее диетолог и нутрициолог Инна Кононенко рассказала, как избежать похмелья. Она посоветовала закусывать алкогольные напитки пищей с высоким содержанием жиров, белков и углеводов.

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Никита Савин
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