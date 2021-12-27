Диетолог назвала способы избежать похмелья

Диетолог, нутрициолог Инна Кононенко назвала способы избежать похмелья. Она рассказала в интервью «Пятому каналу», что до употребления алкогольных напитков следует поесть.

«Пища с высоким содержанием жиров, углеводов и белков снижает всасывание одинаково, если их употреблять до или во время принятия алкоголя», — сказала диетолог.

Также специалист отметила, что запивать алкоголь лучше черным чаем. Кроме того, она посоветовала добавлять в бокал с вином или шампанским лед или воду. «Конечно, я вам желаю меньше употреблять алкоголь на праздники. Кстати, чтобы обмануть организм, можно в бокал с вином или шампанским добавить лед или воду. Так вам будет казаться, что вы выпили больше, а симптомов похмелья будет появляться меньше», — поделилась Кононенко.

Она напомнила, что пить нужно медленно, чтобы не опьянеть мгновенно.

Ранее врачи дали россиянам советы, как восстановиться после новогоднего застолья. Если ночь на 1 января прошла без сна, специалисты предлагают в первую очередь отоспаться. Чтобы избежать похмелья, медики также советуют выпить утром бульон или любой кисломолочный продукт. Супы и другие жидкости помогут снизить интоксикацию после употребления алкоголя.

